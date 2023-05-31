Спорт 31 мая 2023, 19:15 Теннисист Медведев завершил свое выступление на «Ролан Гарросе»

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Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Открытого чемпионата Франции, передает ИА НСН.

В матче первого круга Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила четыре часа и 15 минут. Радиостанция «Говорит Москва» уточнила, что в следующем этапе Уайлда ждет матч с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) — Кантен Гали (Франция).