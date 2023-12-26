Спорт 26 декабря 2023, 12:37 Теннисист Медведев заявил, что усердно работает для проведения лучшего сезона в 2024 году

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил об усердных тренировках для проведения лучшего в своей карьере сезона. Об этом сообщил RT со ссылкой на Gulf News.

Спортсмен является обладателем уже пяти спортивных титулов. Он девять раз выступал в финалах турниров АТП.

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«У меня есть большая цель на следующий год, и я усердно работаю, чтобы показать высокий уровень сразу после Открытого чемпионата Австралии и провести лучший сезон», — заявил россиянин.

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