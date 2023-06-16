Спорт 16 июня 2023, 18:38 Теннисист Медведев заявил, что соблюдает правила выступлений на турнирах без флага

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Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев заявил, что полностью понимает и соблюдает правила, связанные с запретом использования флага на международных турнирах. Об этом сообщил сайт ua.tribuna.com.

По словам спортсмена, он принимает все установленные предписания из-за большой любви к теннису. Также Медведев выразил признательность Ассоциации теннисистов-профессионалов за допуск к соревнованиям.

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«Так что просто хочу каждый день показывать лучшие качества», — цитирует спортсмена «ПолитЭксперт».

Как сообщили «Народные новости», запрет на использование флага связан с проведением спецоперации на Украине.