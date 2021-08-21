Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев получил билет в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Ему удалось выиграть у испанца Пабло Карреньо-Буста.

По итогу двух сетов игра завершилась со счетом 6:1; 6:1. Всего встреча длилась 54 минуты. За это время Медведев выполнил девять эйсов и допустил две двойные ошибки. Также спортсмен смог реализовать пять из 11 брейк-поинтов.

Соперник россиянина во время игры выполнил один эйс и совершил две двойные ошибки. Испанцу не удалось сделать ни одного брейк-поинта.

Даниил Медведев находится на второй строчке рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За время своей спортивной карьеры теннисист выиграл 12 титулов в одиночном разряде. Пабло Карреньо-Буста располагается на 13-м месте рейтинга. В активе испанца шесть титулов в одиночном разряде.

В полуфинале турнира Медведева ждет игра против россиянина Андрея Рублева. Ранее Рублеву удалось одержать победу над французом Бенуа Пэром. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.