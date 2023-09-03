Спорт 03 сентября 2023, 09:03 Теннисист Медведев вышел в четвертый круг US Open Россиянин Медведев обыграл Баэса в третьем круге Открытого чемпионата США РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев прошел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге турнира третья ракетка мира победил аргентинца Себастьяна Баэса.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Он прервал победную серию Баэса, которая насчитывала уже 12 матчей.

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В четвертом круге Медведев встретится с представителем Австралии Алексом де Минором. Он посеян под 13-м номером.

Открытый чемпионат США по теннису проходит в Нью-Йорке и продлится до 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет свыше 65 миллионов долларов.

Даниил Медведев является победителем US Open в 2021 году.

В ходе матча второго круга против австралийца Кристофера О’Коннелла россиянин попал в комичную ситуацию. Он в резкой форме попросил трибуны «заткнуться», потому что зрители своими криками мешали игрокам на подачах.