Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в США

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву удалось одержать очередную победу на турнире, который проходит в Цинциннати. Об этом сообщило РИА ФАН.

Медведев победил голландца Ботика ван де Зандшульпа со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила полтора часа. Россиянин отметился семью эйсами и допустил четыре результативные ошибки. В четвертьфинале его ожидает игра с победителем матча между Денисом Шаповаловым (Канада) и Томми Полом (США).