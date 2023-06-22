Спорт 22 июня 2023, 03:33 Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Халле Российский теннисист Медведев обыграл серба Дьере и вышел в четвертьфинал турнира в Халле РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в немецком городе Халле. Призовой фонд соревнований составляет более двух миллионов евро.

Спортсмен во встрече 1/8 финала обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался два часа 12 минут.

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В четвертьфинале россиянин сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

На днях Даниил Медведев проиграл французу Адриану Маннарино в матче турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Иностранец занимает 52 строчку в рейтинге АТР. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 2:6 в пользу француза.

Ранее бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев заявил, что полностью понимает и соблюдает правила, связанные с запретом использования флага на международных турнирах. Делает он это из-за большой любви к теннису.