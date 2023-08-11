11 августа 2023, 13:04
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что россиянин обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Музетти, который после поражения опустился на 19 место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Реклама
Как сообщила «Национальная служба новостей», в следующей игре Медведев встретится с победителем матча между австралийцем Алексом Де Минауром и американцем Тэйлором Фрицем.
Теннис
Реклама
Реклама