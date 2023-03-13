Спорт

13 марта 2023, 13:12

Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США. Об этом сообщилRT.

В третьем круге российскому спортсмену удалось обыграть белорусского теннисиста Илью Ивашко, матч продолжался 1 час 46 минут.

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Отмечается, что следующим соперником Медведева станет немецкий теннисист Александр Зверев, получивший от организаторов 12 номер посева.

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