13 марта 2023, 13:12
Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США. Об этом сообщилRT.
В третьем круге российскому спортсмену удалось обыграть белорусского теннисиста Илью Ивашко, матч продолжался 1 час 46 минут.
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Отмечается, что следующим соперником Медведева станет немецкий теннисист Александр Зверев, получивший от организаторов 12 номер посева.
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