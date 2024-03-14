14 марта 2024, 13:18
Теннисист Медведев вышел в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Даниил Медведев одержал победу в четвертом круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщил RT.
В двух сетах россиянин обыграл спортсмена из Болгарии Григора Димитрова. Матч длился час 17 минут, он завершился со счетом 6:4, 6:4.
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Отмечается, что в следующем круге Медведев встретится с победителем матча Тэйлор Фритц — Хольгер Руне.
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