10 июля 2023, 19:34
Теннисист Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Уимблдон
Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев впервые в своей профессиональной карьере вышел в четвертьфинал турнира Уимблдон. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Медведев обыграл спортсмена из Чехии Иржи Лехечка, который снялся с матча при счете 6:4 6:2. Таким образом, российскому теннисисту удалось поучаствовать во всех четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема».
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Отмечается, что в следующем матче Медведев сыграет с победителем пары Циципас — Юбенкс.
Теннис
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