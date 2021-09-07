Теннисист Медведев в третий раз подряд попал в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open. Он попал в этот этап Открытого чемпионата США в третий раз подряд.

В четвертьфинале соревнований вторая ракетка мира обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Матч длился почти 2,5 часа.

С кем Медведеву предстоит встретиться в полуфинале, пока не ясно. Его соперником станет победитель матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Карлосом Алькарасом. Их встреча состоится 8 сентября.

В 2019 году Медведев вышел в полуфинал против болгарина Григора Димитрова. Он смог его обыграть и попал в финал US Open, однако уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В 2020 году он не смог попасть в финал, проиграв в полуфинальном матче австрийцу Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). позднее Тим стал чемпионом соревнований того года.