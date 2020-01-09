Теннисист Медведев разозлился на судью и ударил ракеткой по вышке

Неприятный инцидент произошел во втором сете при счете 4:3 в пользу Шварцмана. Медведев на тот момент был недоволен судейством. До стычки с судьей российский спортсмен поругался со своим противником, когда они менялись сторонами, за что получил штрафное очко.

В конце концов Медведев все-таки обыграл Шварцмана со счетом 6:4, 4:6, 6:3 во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первой встрече россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Гуидо Пелью. Российская сборная вышла в полуфинал турнира. Спортсмены встретятся с победителями поединка между командами Сербии и Канады.