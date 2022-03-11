Теннисист Медведев рассказал о своем новом статусе первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев получил статус первой ракетки мира. В связи с этим спортсмен рассказал о своих ожиданиях, связанных с турниром в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт АТР.

«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации. Постараюсь сделать все возможное, это также очередной турнир, на котором ты стараешься набрать как можно больше очков. Здесь разыгрывается 1000 очков, но опять же — состав участников очень сильный, поэтому будет нелегко», — поделился Медведев.

Спортсмен отметил также, что проигранный Рафаэлю Надалю матч в финале Australian Open подарил ему новый опыт. Он стал более зрелым, а также понял, какой подход к тренировкам необходим для достижения лучшего результата.