Спорт 06 июля 2023, 00:05 Теннисист Медведев прошел во второй круг Уимблдона-2023

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Российский теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг Уимблдонского турнира 2023 года. Об этом сообщило ИА НСН.

Во втором туре спортсмен обошел представителя Великобритании Артура Фери. Игра продолжалась два часа 30 минут. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Даниила.

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В следующем этапе чемпионата он встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).