06 июля 2023, 00:05
Теннисист Медведев прошел во второй круг Уимблдона-2023
Российский теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг Уимблдонского турнира 2023 года. Об этом сообщило ИА НСН.
Во втором туре спортсмен обошел представителя Великобритании Артура Фери. Игра продолжалась два часа 30 минут. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Даниила.
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В следующем этапе чемпионата он встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).
Теннис
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