Спорт 31 марта 2023, 14:16 Теннисист Медведев прошел в полуфинал турнира в Майами

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Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв американского спортсмена Кристофера Юбэнкса. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

Теннисный матч длился на протяжении полутора часов, один раз игру приостановили из-за дождя. В четвертьфинальном матче российский теннисист обыграл американца со счетом 6:3, 7:5.

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Отмечается, что в финале турнира Медведев сразится с Кареном Хачановым.