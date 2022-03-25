Теннисист Медведев прокомментировал свое возможное отстранение от Уимблдона

Теннисист Даниил Медведев рассказал, что пока не знает, будет ли участвовать в Уимблдоне в 2022 году. Об этом сообщило издание RFI.

По данным NEWS.ru, министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что для участия в турнире российские спортсмены должны будут как-то доказать, что не поддерживают действия президента Владимира Путина. Медведев отметил, что пока не знает, сможет ли принимать участие.

«Надо будет посмотреть, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении того, играть или не играть», — рассказал спортсмен.