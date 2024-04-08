Спорт 08 апреля 2024, 17:55 Теннисист Медведев признался, что работа с психологом помогла ему контролировать эмоции

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Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев признался, что управлять гневом и контролировать эмоции ему помогла работа с психологом. Об этом он сообщил сайту «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что иногда у него возникает сильное желание после матча выплеснуть эмоции и сломать ракетку в раздевалке.

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«Но не думаю, что делаю это часто — может быть, пять за год. Но в этом, повторяю, ни одной. Постараюсь продержаться так весь год!», — добавил Медведев.

Как сообщил RT, российский теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP.