Теннисист Медведев оценил свой выход во второй круг US Open
Даниил Медведев, российский теннисист, прокомментировал выход во второй круг US Open. Об этом сообщила «Газета.ru».
Он ответил, что больше всего его радует счет и победа в трех сетах. Спортсмен подчеркнул, что доволен тем, что матч закончился до полуночи.
«Я играл стабильно, не шел на сумасшедшие удары. Я сумел сохранить отрыв и всегда оказывал давление на чужой подаче. Это стало ключевым моментом», — заявил теннисист.
Напомним, игра с аргентинцем Федерико Дальбонисом завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Медведева. Во втором круге россиянин должен сыграть с австралийцем Кристофером О’Коннелом.