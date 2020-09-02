Теннисист Медведев оценил свой выход во второй круг US Open

Он ответил, что больше всего его радует счет и победа в трех сетах. Спортсмен подчеркнул, что доволен тем, что матч закончился до полуночи.

«Я играл стабильно, не шел на сумасшедшие удары. Я сумел сохранить отрыв и всегда оказывал давление на чужой подаче. Это стало ключевым моментом», — заявил теннисист.

Напомним, игра с аргентинцем Федерико Дальбонисом завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Медведева. Во втором круге россиянин должен сыграть с австралийцем Кристофером О’Коннелом.