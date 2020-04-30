Теннисист Медведев обыграл Дзюбу в киберфутбол

По данным издания, спортсмены сыграли два матча, и оба раза победил Медведев. Первая встреча завершилась со счетом 4:1. Во второй игре разрыв был не столь сильным — 2:1.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев допустил, что киберспорт может оказаться в списке олимпийских дисциплин.

«В принципе, остается всего лишь техническая необходимость, чтобы он соответствовал олимпийским критериям, точно так же, как любой другой вид спорта», — пояснил законодатель.