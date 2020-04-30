    30 апреля 2020, 12:35

    Теннисист Медведев обыграл Дзюбу в киберфутбол

    Артур Блянихов

    Накануне бомбардир «Зенита» Артем Дзюба и теннисист Даниил Медведев сразились в футбольном симуляторе FIFA 20. Теннисист оказался сильнее, передают «Невские новости».

    По данным издания, спортсмены сыграли два матча, и оба раза победил Медведев. Первая встреча завершилась со счетом 4:1. Во второй игре разрыв был не столь сильным — 2:1.

    Ранее депутат Госдумы Николай Валуев допустил, что киберспорт может оказаться в списке олимпийских дисциплин.

    «В принципе, остается всего лишь техническая необходимость, чтобы он соответствовал олимпийским критериям, точно так же, как любой другой вид спорта», — пояснил законодатель.