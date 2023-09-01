01 сентября 2023, 12:21
Теннисист Медведев обругал болельщиков во время матча US Open
Россиянин-теннисист назвал тупыми кричащих болельщиков на матче US Open
Крики болельщиков вывели из себя российского теннисиста Даниила Медведева во время матча против австралийца Кристофера О’Коннелла на втором круге чемпионата US Open. Не сдержавшись, спортсмен вступил в перепалку со зрителями. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».
В начале третьего сета, когда россиянин готовился к подаче, поклонники австралийца начали громко кричать, высказывая поддержку О’Коннеллу. На такое поведение зрителей обратили внимание судьи и призвали зрителей соблюдать тишину, чтобы не мешать спортсменам. Медведев оказался более резок в своих высказываниях.
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«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — обратился теннисист к трибунам.
По итогам встречи Медведев одержал победу в четырех сетах и вышел в третий круг соревнований. В следующем раунде россиянин выйдет на корт против аргентица Себастьяна Баэса.
Это не первый случай, когда российский теннисист Даниил Медведев ругается с болельщиками. В августе 2022 года после проигрыша матча австралийцу Нику Кирьосу в Монреале спортсмен жестко ответил зрителю, который назвал его лузером во время ухода с корта. Разозлившийся от оскорбления Медведев вернулся и вступил в перепалку, в ходе которой посоветовал болельщику «включать мозги».
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