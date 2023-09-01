Спорт 01 сентября 2023, 12:21 Теннисист Медведев обругал болельщиков во время матча US Open Россиянин-теннисист назвал тупыми кричащих болельщиков на матче US Open РИА «Новости»

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Крики болельщиков вывели из себя российского теннисиста Даниила Медведева во время матча против австралийца Кристофера О’Коннелла на втором круге чемпионата US Open. Не сдержавшись, спортсмен вступил в перепалку со зрителями. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

В начале третьего сета, когда россиянин готовился к подаче, поклонники австралийца начали громко кричать, высказывая поддержку О’Коннеллу. На такое поведение зрителей обратили внимание судьи и призвали зрителей соблюдать тишину, чтобы не мешать спортсменам. Медведев оказался более резок в своих высказываниях.

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«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — обратился теннисист к трибунам.

По итогам встречи Медведев одержал победу в четырех сетах и вышел в третий круг соревнований. В следующем раунде россиянин выйдет на корт против аргентица Себастьяна Баэса.

Это не первый случай, когда российский теннисист Даниил Медведев ругается с болельщиками. В августе 2022 года после проигрыша матча австралийцу Нику Кирьосу в Монреале спортсмен жестко ответил зрителю, который назвал его лузером во время ухода с корта. Разозлившийся от оскорбления Медведев вернулся и вступил в перепалку, в ходе которой посоветовал болельщику «включать мозги».