Теннисист Медведев не пробился в финал турнира в Акапулько

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в мексиканском Акапулько. В полуфинале Медведев вновь проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема». Результаты матча опубликовал сайт «Чемпион». Россиянин уступил 3:6, 3:6.

Встреча продлилась два часа одну минуту. Медведев допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 11 созданных. На счету Надаля — два эйса, двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее Медведев рассматривал игру с Надалем в полуфинале как «своего рода шанс отомстить» и назвал испанского теннисиста в числе «лучших», тех, у кого должен учиться.

Надаль уже в новом году успел одержать 14 побед подряд и ни разу не проиграл. В финале турнира в Мексике он будет бороться с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев. Однако он не сможет защитить титул: теннисиста дисквалифицировали за агрессивное поведение.

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более 1,6 миллиона долларов.