Теннисист Медведев: Дзюба выпрыгнет выше меня, а я пробегу быстрее

Медведев напомнил, что футболисты обладают высокой скоростью. Что касается его возможностей, то игрок заметил, что он не самый медленный спортсмен.

«Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте», — пояснил теннисист.

А вот в высоте прыжка, по мнению Медведева, Дзюба должен его превзойти, поскольку форвард часто играет головой, ему это положено по должности. Теннисисту же важнее, насколько сильно он отталкивается.

«Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я», — резюмировала четвертая ракетка мира.