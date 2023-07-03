Спорт 03 июля 2023, 14:05 Теннисист Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы запястья

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Австралийский теннисист, победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде Ник Кирьос снялся с предстоящего Открытого чемпионата Великобритании — 2023. Об этом сообщил RT.

В своих социальных сетях спортсмен написал, что сделал все возможное для участия в турнире после операции, однако снова начал испытывать боль в запястье.

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Отмечается, что матчи основной сетки Уимблдона проходят с 3 по 16 июля.