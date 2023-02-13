Спорт 13 февраля 2023, 23:09 Теннисист Карацев провалил старт турнира в Нидерландах

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Россиянин Аслан Карацев неудачно выступил на турнире АТР, который проходит в Роттердаме. Об этом сообщил RT.

В первом круге Карацев играл с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч завершился в пользу болгарина со счетом 6:1, 6:3. Встреча длилась 59 минут.

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На следующем этапе Димитрова ждет игра с победителем матча Испания - Польша, в котором встретятся Роберто Баутиста-Агут и Хуберт Хуркач.

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