Спорт 04 мая 2023, 23:08 Теннисист Карацев пробился в полуфинал «Мастерса»

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Российский теннисист Аслан Карацев продолжает свое успешное выступление на турнире серии «Мастерс», который проходит в Мадриде. Об этом сообщило ИА НСН.

В четвертьфинальном поединке Карацеву удалось победить китайца Чжан Чжичжэня. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Игра продлилась один час и 42 минуты. В полуфинале россиянина ожидает встреча с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).