Спорт 26 февраля 2024, 12:56 Теннисист Хачанов заявил, что намерен завоевать титул Большого шлема

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Российский теннисист, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде Карен Хачанов заявил, что в ближайшие сезоны намерен завоевать титул Большого шлема. Об этом сообщил сайт Tennis Majors.

«Я играл в полуфиналах и четвертьфиналах турниров Большого шлема. Я очень близок. Моя цель остается прежней — дойти до финала и выиграть его», — сказал спортсмен.

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Теннисист подчеркнул, что для этого ему придется проводить большое количество времени на корте, сообщил RT.

Отмечается, что Хачанов занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).