Спорт 16 января 2023, 13:45 Теннисист Хачанов успешно стартовал на Australian Open

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Профессиональный российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал в первом круге Australian Open-2023 и обыграл испанца Бернабе Мираллеса Сапату. Об этом сообщил RT.

Игра в матче первого круга завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0. В следующем матче российский спортсмен сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) - Джейсон Кублев (Австралия).

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Отмечается, что теннисный матч в первом круге Открытого чемпионата-2023 длился на протяжении двух часов и пяти минут.

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