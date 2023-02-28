28 февраля 2023, 23:19
Теннисист Хачанов провалил старт турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов неудачно выступил на турнире, который проходит в Дубае. Об этом сообщил RT.
В первом круге Хачанов встречался с голландским игроком Ботиком ван де Зандсхулпом. Матч завершился со счетом 5:7, 2:6 в пользу представителя Нидерландов. Игра длилась чуть больше полутора часов.
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В следующем раунде ван де Зандсхулпа ждет поединок с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Франческо Пассаро (Италия).
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