Спорт 28 февраля 2023, 23:19 Теннисист Хачанов провалил старт турнира в Дубае

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Российский теннисист Карен Хачанов неудачно выступил на турнире, который проходит в Дубае. Об этом сообщил RT.

В первом круге Хачанов встречался с голландским игроком Ботиком ван де Зандсхулпом. Матч завершился со счетом 5:7, 2:6 в пользу представителя Нидерландов. Игра длилась чуть больше полутора часов.

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В следующем раунде ван де Зандсхулпа ждет поединок с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Франческо Пассаро (Италия).

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