Спорт 19 ноября 2023, 22:48 Теннисист Джокович в рекордный седьмой раз победил в Итоговом турнире ATP РИА «Новости»

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Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл теннисиста Янника Синнера из Италии в заключительной встрече Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч прошел в итальянском Турине.

Игру завершили со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. На групповой стадии победил Синнер с результатом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

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Уже в седьмой раз Джокович выиграл Итоговый турнир ATP, его прозвали рекордсменом состязаний по этому показателю. Серб побил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который шесть раз побеждал в турнире.

Ранее Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в стартовом матче Итогового турнира ATP со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Матч между теннисистами продолжался три часа и шесть минут. В итоге спортсмен из Сербии гарантировал себе статус первой ракетки мира в 2023 году.

В июле этого года с сербским теннисистом случилось неприятное происшествие. Мужчине пришлось заплатить штраф в размере восьми тысяч долларов из-за его излишней эмоциональности. После поражения в финале Уимблдона Джокович сломал ракетку. В итоге его оштрафовали за порчу спортивного инвентаря.