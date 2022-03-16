Теннисист Джокович сыграет в Открытом чемпионате Франции

Теннисист Новак Джокович сыграет на Открытом чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос» 2022 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Independent.

Директор чемпионата Амели Моресмо рассказала, что теннисист будет играть на турнире в Париже.

«В сложившейся ситуации ничто не мешает Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Франции», — отметила она.

Уточняется, что Джокович пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Во Франции этот документ ему не понадобится.