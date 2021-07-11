Теннисист Джокович победил в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В финальной встрече он выиграл в четырех сетах у итальянца Маттео Берреттини.

Как сообщил ТАСС, встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 34-летнего серба. Это шестая победа сербского теннисиста на британском чемпионате и третья подряд.

По количеству побед на турнирах Большого шлема Джокович сравнялся с лидерами испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. У этой тройки по 20 чемпионских титулов.

В этом сезоне для Джоковича это уже третья победа в крупных соревнованиях. Ранее он стал чемпионом Открытых чемпионатов Австралии и Франции. Последний турнир Открытый чемпионат США начнется в конце августа. Если сербский теннисист победит и там, то он станет первым в истории спортсменом, который стал чемпионом всех турниров Большого шлема за год.