Спорт 16 марта 2023, 13:44 Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Masters

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл 28-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович Фокину на турнире в Индиан-Уэллсе и вышел в полуфинал. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Матч двух теннисистов продолжался один час 46 минут и закончился со счетом 6:3, 7:5.

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Для выхода в финал российскому теннисисту придется сразиться с американцем Фрэнсисом Тиафо, который ранее обыграл британского теннисиста Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:4.

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