Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Джеффри-Джоном Вулфом, и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

Матч третьего круга турнира Большого шлема прошел в Нью-Йорке 5 сентября и завершился победой россиянина в трех сетах (6:3, 6:3, 6:2). Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Пятая ракетка мира Медведев на данном этапе соревнования не отдал соперника ни одного сет. В первом круге его соперником выступил аргентинец Федерико Дельбонис, во втором — представитель США Кристофер О’Коннелл.

В следующем круге US Open Медведеву предстоит игра с победителем встречи Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США), уточнил «Спорт-Экспресс».

В конце августа в подмосковном Чехове открыли аллею спортивной славы. Она будет хранить память о масштабных достижениях. Там уже разместили фотографии десяти лучших спортсменов городского округа. Одну из свежих побед принес боксер Александр Поветкин. Его фотографией тоже украсили аллею в Чехове, где он живет. Он вернулся домой с победой и узнал, что здесь его включили в топ-10.