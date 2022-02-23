Теннисист Даниил Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев громко выматерился во время матча с французским соперником Бенуа Пэром. Инцидент произошел на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в мексиканском Акапулько. Об этом сообщило издание Sports.ru.

В первом круге россиянин выиграл со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете он уступал 3:4 с брейком. В этот момент он дошел до брейк-пойнта, но с приема пробил в сетку — и закричал: «Как?! Как мне попасть в корт, *** (блин — прим. ред.)?»

И это было не самое нецензурное высказывание, допущенное Медведевым на игре. В следующем розыгрыше, также не приняв подачу, он крикнул: «Что у него все в линию попадает? Что это за *** (ерунда — прим. ред.)? Почему все в линию, *** (блин — прим. ред.)?»

После этого Бенуа Пэр допустил подряд две двойные ошибки. Даниил Медведев реализовал третий брейк-пойнт и больше не проиграл ни единого гейма. Продолжительность встречи составила один час 41 минуту.

Во втором круге, 24 февраля, Даниил Медведев сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более 1,6 миллиона долларов.