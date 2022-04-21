Теннисист Чесноков: уровень Уимблдона не изменится без российских спортсменов

Теннисный турнир Уимблдон не пострадает без российских спортсменов. однако им должны компенсировать отказ в участии. Таким мнением с «Газетой.ru» поделился советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретили российским и белорусским теннисистам выступать на Уимблдоне и других британских турнирах.

Уровень Уимблдона не упадет, однако отказ спортсменам нужно компенсировать, считает Чесноков.

«Если Даниила Медведева, Андрея Рублева убирают с турнира, то они должны получить какие-то очки, какую-то компенсацию за это. Они игроки, а не политики», — отметил теннисист.

Он добавил, что у Даниила Медведева сильные юристы и он, вероятно, смог бы добиться денежной компенсации.