Спорт 17 января 2023, 17:47 Теннисист Чесноков прокомментировал запрет организаторов Australian Open демонстрировать флаг РФ Теннисист Андрей Чесноков считает, что на сегодня это не является самой большой проблемой

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Бывшая девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на запреты организаторов чемпионата Australian Open демонстрировать на матчах флаги России и Белоруссии. Свое мнение он высказал «Абзацу».

По словам теннисиста, российских спортсменов могут дисквалифицировать в случае возмущения по этому поводу.

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Чесноков отметил, что в нынешних политических условиях отсутствие флага не является проблемой, ведь главное, чтобы российские и белорусские теннисисты могли принимать участие во всех международных турнирах.

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