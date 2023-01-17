17 января 2023, 17:47
Теннисист Чесноков прокомментировал запрет организаторов Australian Open демонстрировать флаг РФ
Теннисист Андрей Чесноков считает, что на сегодня это не является самой большой проблемой
Бывшая девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на запреты организаторов чемпионата Australian Open демонстрировать на матчах флаги России и Белоруссии. Свое мнение он высказал «Абзацу».
По словам теннисиста, российских спортсменов могут дисквалифицировать в случае возмущения по этому поводу.
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Чесноков отметил, что в нынешних политических условиях отсутствие флага не является проблемой, ведь главное, чтобы российские и белорусские теннисисты могли принимать участие во всех международных турнирах.
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Теннис
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