Теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в США

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего (США).

Матч завершился двух сетах со счетом 6:1,7:5 в пользу Рублева, отметило РИА «Новости». На корте теннисисты провели чуть менее двух часов.

Следующим соперником россиянина станет британец Кэмерон Норри.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет 600 тысяч долларов.

Андрей Рублев находится на пятой строчке рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации, спортсмен на турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио Рублев взял золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

В чемпионской гонке АТР россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место. На первом месте находится серб Новак Джокович, на третьем — Стефанос Циципас из Греции.