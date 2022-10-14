Теннисист Андрей Рублев прошел в полуфинал турнира в Хихоне | 360°

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14 октября 2022, 22:23

Теннисист Андрей Рублев прошел в полуфинал турнира в Хихоне

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Российский теннисист Андрей Рублев прошел в полуфинал турнира в Хихоне (Испания), одержав победу над американцем Томми Полом. Об этом написало РИА ФАН.

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Продолжительность встречи Рублева и Пола составила 1 час 27 минут, матч завершился со счетом 7:5, 6:3. За два сета Рублев четыре раза подал навылет и реализовал три брейк-понта из девяти. Соперником Рублева в полуфинале станет Доминик Тим.

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