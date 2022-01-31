Теннисист Андрей Рублев потерял одну строку в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев потерял одну строку и опустился на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом написал RT.

Тройка лидеров по-прежнему остается без изменений. Первую строку в рейтинге занимает сербский спортсмен Новак Джокович, на втором месте расположился россиянин Даниил Медведев, третье место принадлежит немецкому теннисисту Александру Звереву.

Карену Хачанову удалось переместиться с 30-й позиции на 27-ю, а Аслан Карацев сохранил за собой 15-ю строку.