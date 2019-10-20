Теннисист Андрей Рублев победил в «Кубке Кремля»

В ходе игры Рублев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта. Маннарино сделал два эйса и допустил одну двойную ошибку.

Адриан Маннарино терпит поражение в финале Кубка Кремля второй год подряд. А для Андрея Рублева сегодня двойной праздник. Кроме победы в соревновании он еще отмечает день рождения. Ему исполнилось 22 года.

Это второй титул в карьере молодого спортсмена. В первый раз Рублев победил в одиночном разряде в 2017 году.

Среди женщин победительницей соревнований стала Белинда Бенчич из Швейцарии. Она смогла в трех сетах одолеть россиянку Анастасию Павлюченкову.