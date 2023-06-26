Спорт 26 июня 2023, 14:18 Теннисист Алькарас возглавил рейтинг АТР

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Испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга в мужском одиночном разряде Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщил RT.

Среди российских спортсменов лучшим признан Даниил Медведев, он расположился на третьей строчке рейтинга. Андрей Рублев сохранил седьмую позицию, Карен Хачанов занял 11-ю строчку.

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Отмечается, что Алькарас вернул свое лидерство после победы на турнире в Лондоне.