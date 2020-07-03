Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан

Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул, где он жил. Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов рассказал РИА «Новости», что похороны могут состояться этой ночью, и на них собирается прийти «много людей».

Нурмагомедову-старшему было 57 лет. Он попал в больницу с коронавирусной пневмонией. Во время лечения он перенес инсульт и неделю пробыл в коме. 22 июня чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его отец находится в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Путин позвонил Хабибу и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной отца.

Соболезнования выразил и ирландский боец, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал спортсмен в Twitter.