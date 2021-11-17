Телекомментатор Меньшов назвал качества, которых не хватает российской сборной по футболу

Спортивный комментатор Алексей Меньшов обсудил с «Петербургским дневником» шансы российской сборной по футболу попасть на чемпионат мира, который состоится в следующем году.

«Чтобы пробиться на чемпионат мира, необходимо проявить психологическую устойчивость, волю к победе, а этих качеств сборной России не хватает», — заметил Меньшов.

Также он прокомментировал поражение россиян в матче против хорватов. По его словам, ему понравилось, что наставник национальной сборной Валерий Карпин взял на себя ответственность за проигрыш команды.

«Карпин не подал в отставку, он, скорее, размышлял вслух, а к его высказыванию все прицепились, уже начали называть кандидатов на пост тренера сборной. Но говорить об этом преждевременно, пока на стол президента РФС не ляжет заявление Карпина с просьбой освободить его от должности», — добавил собеседник издания.