Телеканал в Иране более 100 раз прервал трансляцию матча АПЛ из-за женщины-арбитра

Иранские любители футбола столкнулись с жесткой цензурой трансляции матча Английской премьер-лиги, где выступали команды «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Транслирующий игру государственный телеканал более 100 раз прерывал трансляцию, когда в кадре появлялась помощник судьи Шан Мэсси-Эллис, одетая в спортивные шорты. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Чтобы полностью не прерывать эфир, режиссеры иранского телевидения при появлении женщины-арбитра переключали камеры, которые транслировали панорамные виды стадионов «Тоттенхэм Хотспур» и «Энфилд».

Над иранской трансляцией посмеялись комментаторы матча, которые заявили, что футбол заменили на географическое шоу.

Представители иранской правозащитной группы My Stealthy Freedom, выступающей против дискриминации женщин, заявили, что телевизионных цензоров потрясло присутствие на матче женщины-арбитра.

«Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны нормализовать эту практику», — заявили они.

С 1979 года в Иране действует закон, что женщины в общественных местах должны носить свободную одежду и головной платок. В противном случае их ждет арест на два месяца. Только в 2019 году иранкам разрешили посещать футбольные матчи после вмешательства FIFA.

Это не первый случай телевизионной цензуры в Иране во время футбольного матча. В 2018 году режиссеры размыли герб футбольного клуба «Рома» во время четвертьфинала Лиги чемпионов.

На изображении показаны младенцы-близнецы Ромул и Рем, которых грудным молоком кормит волчица. Продюсерам телетрансляции показалось, что герб чересчур откровенный.