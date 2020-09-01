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    01 сентября 2020, 16:57

    Тедеско высказался об успешном старте «Спартака»

    Артур Блянихов

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал успешный старт московского клуба в текущем сезоне. Специалиста процитировала «Газета.ru».

    Уточняется, что после шести туров РПЛ красно-белые возглавляют турнирную таблицу без поражений.

    Тедеско отметил молодой состав «Спартака», который прибавил в последние месяцы.

    «Старт сезона с шестью матчами без проигрышей и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем», — обратил внимание наставник.

    Он выразил надежду, что москвичи будут продолжать в таком же духе, чтобы болельщики ими гордились.

    Новости SMI.FM