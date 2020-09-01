Тедеско высказался об успешном старте «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал успешный старт московского клуба в текущем сезоне. Специалиста процитировала «Газета.ru».
Уточняется, что после шести туров РПЛ красно-белые возглавляют турнирную таблицу без поражений.
Тедеско отметил молодой состав «Спартака», который прибавил в последние месяцы.
«Старт сезона с шестью матчами без проигрышей и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем», — обратил внимание наставник.
Он выразил надежду, что москвичи будут продолжать в таком же духе, чтобы болельщики ими гордились.