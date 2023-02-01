Спорт 01 февраля 2023, 18:48 Тедеско станет главным тренером бельгийской сборной

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Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско встанет во главе сборной Бельгии по футболу. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По предварительной информации, немецкому специалисту удалось договорился о соглашении, которое рассчитано до чемпионата мира 2026 года.

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Кандидатуру Тедеско должен еще одобрить совет директоров Федерации футбола Бельгии, но журналисты заверяют, что это простая формальность. До Тедеско с национальной сборной работал Роберто Мартинес. Он ушел из команды после неудачного выступления бельгийцев на мундиале в Катаре, где они не вышли из группового этапа.