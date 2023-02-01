01 февраля 2023, 18:48
Тедеско станет главным тренером бельгийской сборной
Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско встанет во главе сборной Бельгии по футболу. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По предварительной информации, немецкому специалисту удалось договорился о соглашении, которое рассчитано до чемпионата мира 2026 года.
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Кандидатуру Тедеско должен еще одобрить совет директоров Федерации футбола Бельгии, но журналисты заверяют, что это простая формальность. До Тедеско с национальной сборной работал Роберто Мартинес. Он ушел из команды после неудачного выступления бельгийцев на мундиале в Катаре, где они не вышли из группового этапа.
Футбол
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