По данным издания, Тедеско занял пост наставника «Спартака» в октябре прошлого года. Отмечается, что его предшественника Олег Кононова уволили из-за плохих результатов клуба.

«Вначале он не казался самым очевидным, но у меня было несколько дней на то, чтобы познакомиться с клубом, с городом. И я сразу почувствовал, что это будет верный шаг. „Спартак“ — это российская „Бавария“», — сравнил 34-летний специалист.