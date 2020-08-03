Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»
Наставник столичных спартаковцев Доменико Тедеско рассказал, почему он решил стать во главе московского футбольного клуба. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, Тедеско занял пост наставника «Спартака» в октябре прошлого года. Отмечается, что его предшественника Олег Кононова уволили из-за плохих результатов клуба.
«Вначале он не казался самым очевидным, но у меня было несколько дней на то, чтобы познакомиться с клубом, с городом. И я сразу почувствовал, что это будет верный шаг. „Спартак“ — это российская „Бавария“», — сравнил 34-летний специалист.