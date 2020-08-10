Российская гимнастка Александра Солдатова восхитила пластикой своих подписчиков и фанатов, опубликовав в Instagram фото с тренировки.

Спортсменка выложила три снимка, которые запечатлели ее тренировку. На двух из них она делает упражнение на гибкость. «Хорошо как. На тренировке», — подписала фото Солдатова.

Подписчики не могли не удивиться пластичности гимнастки, кото-то даже спросил, не больно ли ей. Некоторые предположили, что у нее «резиновые кости».

Ранее сообщалось, что спортсменка объявила о паузе в своей карьере из-за того, что много лет страдала от булимии. Ее исключили из состава сборной России на чемпионат мира из-за того, что она упала в обморок на соревнованиях в Португалии. Сейчас спортсменка лечится.

21-летняя Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.