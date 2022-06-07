Татьяна Тарасова: возрастной ценз не помешает российским фигуристам

Повышение минимального возраста для участия в соревнованиях не помешает российским фигуристам. Таким мнением с Life поделилась заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

«Нам [введение возрастного ценза] не помешает. Русские в любом возрасте будут выигрывать. Пусть они знают! У нас просто очень много сейчас хороших маленьких девочек. Так они будут среднего возраста. Их уберегут тренеры. Так что мы не боимся этого», — считает Тарасова.

Ранее Конгресс Международного союза конькобежцев проголосовал за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Начиная с сезона 2024/2025 спортсмены смогут выступать на взрослом уровне с 17 лет. Сейчас минимальный возраст составляет 15 лет.